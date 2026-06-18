Braccio di ferro Greenwood: Roma rifiutata

Il Marsiglia gioca duro, ecco i dettagli della proposta giallorossa non accettata

Mason Greenwood e la Roma si sono scelti ormai da diversi giorni, con tanto di base d’intesa a 4-4,5 milioni di euro a stagione, ma parlare di trattativa in discesa grazie al rischio di esclusione dalle coppe europee corso dal Marsiglia appare ancora un esercizio troppo ottimistico, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.

A fare il punto sullo stato dell’arte ci ha pensato Il Corriere dello Sport che ha registrato le reazioni non proprio positive del club francese alla prima struttura d’offerta fatta trapelare dal club giallorosso attraverso intermediari e agenti. Una strategia che non ha fatto per nulla breccia sul muro eretto dalla dirigenza provenzale.

La reazione all’ipotesi di un prestito a 5 milioni con obbligo di riscatto alla prima presenza a 25 milioni e 10 milioni di bonus abbastanza facili è stata gelida. Nonostante la necessità di assecondare i dettami dell’UEFA entro il 30 giugno, l’OM resta fermo sulla richiesta iniziale da 50 milioni più 5 di bonus, anche perché una buona percentuale finirà nelle casse del Manchester United.

Su indicazione di Gian Piero Gasperini, la Roma non ha nessuna intenzione di mollare e nei prossimi giorni potrebbe formulare una nuova offerta, che possa garantire di arrivare almeno a 45 milioni di euro in più soluzioni (una ventina subito e il resto nelle prossime due stagioni, da poter mettere a bilancio già a giugno).