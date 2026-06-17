Greenwood, attenta Roma: “Da ieri trattativa ufficiale con un altro club”

Ecco gli ultimi aggiornamenti sul grande obiettivo del calciomercato giallorosso

La Roma vuole Mason Greenwood e, nonostante il muro eretto dal Marsiglia sulla valutazione da 50 milioni di euro più bonus, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Anche nei recenti contatti con il club giallorosso e con Gian Piero Gasperini, l’entourage dell’attaccante inglese ha ribadito di volersi trasferire nella Capitale, ma la necessità dei provenzali di cedere entro il 30 giugno, così come la Roma, non mette al riparo da sorprese.

Nei giorni scorsi è stata raggiunta anche un’intesa verbale per un ingaggio da 4-4,5 milioni più bonus, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato fanno suonare il campanello d’allarme in casa giallorossa.

Nel ribadire che attualmente il Fenerbahçe non è in contatto con il calciatore, Yağız Sabuncuoğlu ha parlato di una trattativa ufficiale con un altro club, oltre alla Roma, iniziata ieri.

“Al momento non esiste alcuna trattativa concreta tra Mason Greenwood e il Fenerbahçe. Il giocatore e il suo agente hanno avviato negoziazioni ufficiali per il contratto con un altro club che lo ha contattato ieri, oltre alla Roma”, ha scritto il giornalista turco su X. Oltre ai giallorossi, anche Atletico Madrid, Galatasaray, Inter, Juventus e PSG sono stati accostati a Greenwood in questi mesi.