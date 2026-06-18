Salta la firma bianconera: accordo da 40 milioni e bye bye Roma

Irruzione lampo nella trattativa e ribaltone definitivo di calciomercato

Ormai ne abbiamo viste tante e abbiamo imparato a non dare mai per definita una trattativa fino alla firma e agli annunci ufficiali. In sede di calciomercato, si sa, il blitz e il sorpasso all’ultima curva è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si parla di calciatori in scadenza di contratto o con una clausola rescissoria sullo stesso.

Impegnata sul fronte cessioni, ma anche sui rinnovi e sulla difficile trattativa Greenwood, la Roma è già stata accosta, in maniera più o meno verosimile, a una ventina di attaccanti esterni, ma su uno di questi stanno ormai per scorrere i titoli di coda.

Proposto dagli stessi intermediari di Malen, Victor Munoz a maggio è stato definito come uno dei profili preferiti da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’ala sinistra. Da allora, tuttavia, di offerte o trattative ufficiali non ce ne sono mai state, a differenza di quanto accaduto in Inghilterra.

Vicinissimo al Newcastle con tanto di accordo di massima con i bianconeri, il 22enne spagnolo secondo Fabrizio Romano ha invece scelto di trasferirsi al Liverpool, con i Reds decisi a pagare la clausola da 40 milioni di euro.