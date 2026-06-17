I soldi di Cambiaso per scippare la Roma: assalto Juve | ASRL

Il club bianconero deve cedere entro il 30 giugno e l’esterno è uno dei principali indiziati

La mancata qualificazione in Champions League costringerà la Juventus a cedere diversi giocatori per ottemperare ai dettami del fair play finanziario e per poter finanziare un mercato in entrata adatto a rifondare una rosa piena di lacune, in ogni settore del campo.

Oltre ai flop della scorsa annata Jonathan David, Michele Di Gregorio, Lois Openda e Edon Zhegrova, Giovanni Carnevali potrebbe essere costretto a prendere in considerazione anche la partenza di alcuni titolarissimi, come Gleison Bremer e Andrea Cambiaso.

Luciano Spalletti, d’altronde, ha chiesto rinforzi proprio sulle fasce e potrebbe entrare in rotta di collisione con la Roma per uno degli obiettivi finiti recentemente sul taccuino giallorosso. Nata come una semplice idea di alcuni intermediari, la pista Diego Moreira ha iniziato ad affascinare veramente Gian Piero Gasperini, sia per le sue doti tecnico-atletiche, sia per la sua duttilità tattica.

In grado di giocare come esterno a tutta fascia sia a destra che a sinistra, sia come ala offensiva, secondo quanto appreso da Asromalive.it il 21enne belga è finito anche nei radar della Juve. La valutazione iniziale si aggira sui 30-35 milioni di euro, ma la situazione può cambiare nel caso in cui il mancino dovesse fare un Mondiale deludente. Come sempre accade con i giocatori dello Strasburgo, va sempre considerata la variabile Chelsea.