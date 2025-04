Accordo prima di Roma-Juve: clausola pagata e firma col grande ex

Arriva la notizia di un possibile accordo proprio prima del big match tra Roma e Juventus: c’è la possibilità di pagare la clausola e di andare dritti dal grande ex

Il mercato è sempre attivo anche lontano dalla finestra estiva e in questo periodo si stanno definendo i colpi per la prossima stagione. La super sfida dell’Olimpico potrebbe essere scossa da una notizia che riguarda uno dei big giallorossi. Ranieri è in ansia.

Roma e Juventus si giocano gran parte del loro finale di stagione nella super gara di domani sera. Inutile nascondersi dietro un dito: con altre sette partite da disputare dopo il match dell’Olimpico, se la Juve dovesse tornare a +6 sarebbe praticamente quasi certa di aver eliminato una concorrente al quarto posto. Dal canto suo la Roma, vincendo potrebbe scavalcare i bianconeri, in virtù dello 0-0 dell’andata e del vantaggio conseguente nello scontro diretto.

Mentre in campo si decidono tutte queste cose, il mercato va avanti e in particolar modo Ghisolfi sta sondando una serie di profili, sia in difesa che in attacco. Se salta la qualificazione alla Champions League, per motivi di bilancio, il ds francese sarà costretto a cedere un pezzo pregiato. I principali indiziati sono Manu Koné, Mile Svilar ed Evan N’Dicka. Proprio il difensore francese potrebbe essere il più “sostituibile” dei tre, oltre a regalare una plusvalenza netta, essendo arrivo a parametro zero dall’Eintracht Francoforte.

La Premier League bussa alla porta di N’Dicka: il Bournemouth fa sul serio

Su N’Dicka ci sono forte almeno due squadre di Premier League, in un intreccio che coinvolge alla lunga anche la Juventus. Si perché oltre al Tottenham, secondo quanto riportato da TBR Football, l’altro club intenzionato a fare un investimento forte sul francese è il Bournemouth di Tiago Pinto. L’ex ds della Roma, ha acquistato la scorsa estate Huijsen dalla Juventus, per circa 15 milioni di euro. Sul difensore spagnola di origine olandese è piombato ora addirittura il Real Madrid, pronto a pagare l’intera clausola (oltre 60 milioni) per portarlo in Spagna.

Le Cherries di Andoni Iraola vogliono un profilo all’altezza per sostituire il classe 2005 ex bianconero e N’Dicka sarebbe ritenuto perfetto. Pinto lo ha portato nella Capitale e ora potrebbe strapparlo a Ranieri e Ghisolfi, magari pagando i 40 milioni richiesti dai giallorossi. Per il 25enne sarebbe un affare gradito, vista la voglia di confrontarsi con la Premier League.