Salah in Serie A, ma non alla Roma: Momo ha detto sì

Il fuoriclasse egiziano vuole tornare in Italia: gli ultimi aggiornamenti

Impegnato al Mondiale con il suo Egitto, Momo Salah già da diversi mesi ha ufficializzato l’addio al Liverpool, ma non ha ancora raggiunto un accordo con la sua nuova squadra. Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato dei sondaggi degli agenti con la Roma, ma quello giallorosso non è l’unico club di Serie A contattato dall’entourage dell’egiziano.

Per parlare del futuro del 34enne bisogna partire da un assunto, ossia la sua volontà di tornare a giocare in Italia, anche a costo di dover fare rinunce importanti rispetto all’attuale ingaggio da 13 milioni di euro più bonus. Ciononostante, i costi dell’operazione restano comunque proibitivi per le squadre italiane.

Secondo La Stampa, tuttavia, Luciano Spalletti non ha ancora abbandonato il sogno di tornare a lavorare con Salah dopo la positiva esperienza in giallorosso. Il tecnico toscano ha chiesto alla Juventus di fare un tentativo per il campione mancino che, prima di cedere alle milionarie lusinghe provenienti dall’Arabia, vuole giocarsi fino in fondo le chances di continuare a giocare le competizioni europee.

In tale ottica, non vanno dimenticate le piste turche, con Fenerbahçe e Galatasaray pronti ad offrire 12 milioni di euro all’anno a Salah.