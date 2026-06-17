Clausola crollata, costa pochissimo: Juve e Roma sanno già tutto

Nuova opportunità di calciomercato per il club giallorosso, prezzo ridicolo

Dopo anni di soddisfazioni all’Atalanta e al Sassuolo, Tony D’Amico e Giovanni Carnevali hanno deciso di ripartire rispettivamente dalla Roma e dalla Juventus. Il primo sarà chiamato a costruire una rosa che sia in grado di confermare o addirittura migliorare i risultati della passata stagione, mentre il secondo dovrà rivoluzionare una rosa che non è stata in grado di qualificarsi in Champions League, dilapidando un vantaggio cospicuo proprio nei confronti dei giallorossi.

Impegnati entrambi soprattutto a cercare plusvalenze importanti entro il 30 giugno, i due dirigenti continua a lavorare anche sul mercato in entrata, ricevendo sondaggi di numerosi intermediari e agenti, soprattutto per quei ruoli che risultano maggiormente lacunosi.

Sia bianconeri che giallorossi, ad esempio, hanno bisogno di rinforzi sulle fasce difensive e secondo quanto appreso da Asromalive.it negli ultimi giorni hanno ricevuto un dossier molto interessante e a buon mercato. Vicino al Napoli e alla Lazio nelle scorse sessioni di mercato, Arnau Martinez è stato segnalato di recente anche ai capitolini e alla Vecchia Signora.

Dopo la retrocessione con il Girona, la clausola rescissoria del terzino destro è scesa ad appena 8 milioni di euro. Una cifra molto interessante che, tuttavia, ha attratto anche altri club come Real Betis, Real Sociedad, Crystal Palace, Fulham, Galatasaray e PSV. Autore di 2 gol e 3 assist in stagione, il 23enne lascerà sicuramente il club catalano.