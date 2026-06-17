Palestra complica i piani della Roma: virata choc dell’Inter

L’esterno dell’Atalanta è troppo caro, i nerazzurri cambiano rotta

Chelsea, Inter e Manchester City. Al momento, sono tre le big che si sono iscritte alla corsa per Marco Palestra. Reduce da un’ottima stagione in prestito al Cagliari, l’esterno dell’Atalanta ha sin qui confermato la sua preferenza per il trasferimento a Milano, ma da Bergamo continuano a non arrivare segnali in merito a possibili sconti, un po’ come accaduto l’anno scorso con Lookman.

Fermi a una richiesta da 50 milioni più bonus, gli orobici sin qui hanno ricevuto proposte da massimo 42 milioni di euro dal club milanese che, nel frattempo, ha iniziato a guardarsi attorno a caccia di piste alternative.

Detto che finché potranno, Ausilio e Marotta non molleranno la presa su Palestra, già da settimane si parla di Dodô e Kayode, ma nelle ultime ore si parla di un potenziale ritorno di fiamma che potrebbe dar fastidio anche alla Roma.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ad Appiano Gentile non escludono un cambio di rotta sostanziale anche a livello di caratteristiche tecnico-tattiche, con il nome di Ndoye che potrebbe tornare di prepotente attualità. Il Nottingham Forest non ha escluso la cessione e ha dato mandato a Frank Trimboli di cercare acquirenti, valutando il calciatore sui 40 milioni di euro. Sulle tracce dell’ex Bologna, c’è anche il club giallorosso.