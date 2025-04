Dall’Inter alla Roma, scacco matto: ‘nero su bianco’ e affare da giganti

Dall’Inter alla Roma. Mentre la società nerazzurra punta al Triplete e quella giallorossa alla qualificazione in Champions League, il mercato continua a dominare la scena.

La primavera ci conduce per mano verso la fase decisiva della stagione, quella della resa dei conti. Si avvicinano i verdetti finali inappellabili e nonostante ciò c’è sempre il mercato a ricoprire il tradizionale ruolo di disturbatore seriale.

Un disturbatore che sembra non dare fastidio alcuno all’Inter capolista di Simone Inzaghi. Il club diretto, in tutti i sensi, dal presidente, nonché amministratore delegato, Beppe Marotta, punta ad un finale di stagione da autentica protagonista. In corsa su tutti i fronti l’Inter intende vincere tutto. In questi anni la società nerazzurra ha fatto della programmazione il suo punto di forza ed il progetto Inter per la stagione 2025-26 è già ben avviato. Programmare a tempo debito è un imperativo categorico anche dalle parti di Trigoria. E può capitare che programmazioni diverse si incrocino pericolosamente su un punto comune.

Dall’Inter alla Roma. Tra le due litiganti Lorenzo Lucca sceglie la Premier

In casa Roma non si pensa soltanto al nuovo tecnico che andrà a sostituire dal 1° luglio prossimo, il difficilmente sostituibile Claudio Ranieri.

Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, ha diversi nominativi impressi a chiare lettere sul suo taccuino. Tra i diversi profili presenti vi è quello di Lorenzo Lucca, classe 2000, attaccante dell’Udinese e della nazionale italiana. L’attaccante bianconero è monitorato da diversi top club italiani ma ora il pericolo maggiore sembra provenire da oltre Manica. Quanto riportato da thesun.co.uk rappresenta un sonoro campanello d’allarme per Roma, Inter e Napoli.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico, il centravanti dell’Udinese è obiettivo dichiarato del Manchester United in vista della prossima annata. L’Udinese valuta Lorenzo Lucca 25 milioni di sterline. In Premier League poi non vi è soltanto il Manchester United sulle tracce del classe 2000 bianconero. Anche il West Ham infatti ha mostrato concreto interesse per l’azzurro. La società friulana non può che sperare che si metta rapidamente in moto una ‘ricca’ asta. Eventualità che probabilmente penalizzerebbe le società italiane.