La Juve ha scelto lui: 47 milioni e addio Bayern

La Juve giocherà domani sera contro la Roma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato.

Dopo aver esonerato Thiago Motta durante la sosta per le nazionali, di fatto, i dirigenti della Juventus hanno deciso di chiamare un ex bianconero: Igor Tudor. Quest’ultimo, tra l’altro, ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura da tecnico della ‘Vecchia Signora’, visto che ha vinto al suo debutto contro il Genoa.

Mentre in questo weekend, di fatto, Igor Tudor avrà di fronte a sé un ostacolo sicuramente più rispetto alla squadra ligure. Domani sera, infatti, la sua Juventus sarà di scena allo Stadio Olimpico una delle squadre più in forma in questo momento del campionato: La Roma di sir Claudio Ranieri.

Il match contro i giallorossi, vista anche la sfida del Bologna di lunedì sera contro il Napoli, sarà un match davvero fondamentale per la Juventus nella corsa al quarto posto. Nel frattempo, però, in casa Juve ci sono delle grosse novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, Mateta del Crystal Palace tra gli obiettivi dell’attacco: ecco lo stato della trattativa

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, Mateta del Crystal Palace è seguito dalla bellezza di ben cinque squadre. Tra queste bisogna sicuramente il Manchester United, il Nottingham Forest ed il Bayern Monaco. Ma sul francese, per l’appunto, ci sono club importanti come l’Atletico Madrid e la Juventus.

La ‘Vecchia Signora’, di fatto, è alla ricerca di nuovi centravanti, visto che potrebbe dire addio sia a Kolo Muani che a Dusan Vlahovic. Il riscatto del primo dal PSG, infatti, non è più così sicuro, mentre il serbo sembra essere sempre più lontano dalla Juve. Ricordiamo che Mateta è valutato circa 47 milioni di euro.