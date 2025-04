Vlahovic via gratis dalla Juventus: ecco il nuovo club

Colpo di scena Vlahovic: la decisione sorprende tutti, è caos totale. La Juventus non se l’aspettava più

9 gol in campionato, 4 in Champions League e una rete in Coppa Italia. Un bottino stagionale troppo magro per chi era stato acquistato con l’onere di caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco della Juventus. Vlahovic e il mondo bianconero sembrano viaggiare su due rette parallele destinate a non intersecarsi più.

Nonostante l’arrivo di Igor Tudor, i discorsi per il rinnovo del contratto del numero 9 della ‘Vecchia Signora’ sono in alto mare. La Juve – al netto delle indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo di Victor Osimhen all’ombra della Mole – sta dimostrando di non credere più alla crescita e alla valorizzazione dell’ex attaccante della Fiorentina. Per adesso, però, i club che in tempi e in modi diversi si sono affacciati dalle parti di Torino con l’intenzione di sondare il terreno non hanno effettivamente affondato il colpo. Dal canto suo, la Juve non ha alcuna intenzione di mettere a bilancio una minusvalenza. Tanto più sanguinosa, se si considera l’oneroso investimento fatto dai bianconeri per acquistare Vlahovic dalla Fiorentina. I dodici milioni di euro che percepisce attualmente il serbo, però, rappresentano una spada di Damocle anche in sede di negoziazione: quale club sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra analoga?

Calciomercato Juventus, colpo di coda Vlahovic: come cambia il suo futuro

Ed ecco che, tra una tentazione e l’altra, potrebbe improvvisamente far capolino un altro clamoroso scenario. A tal proposito, ricordiamo come Vlahovic sia legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026. Ragion per cui, secondo quanto riferito da Armando Areniello ai microfoni di 1 Station Radio, la possibilità che il serbo resti un altro anno a Torino – andando quindi in scadenza – non sarebbe affatto da escludere.

Di seguito l’intervento di Areniello sulla questione: “Vlahovic? Io credo che il suo futuro sia in Premier League. Ad ogni modo, non escludo neanche che possa restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto. Il club bianconero vuole cederlo ma serve una squadra disposta a pagargli uno stipendio di oltre 10 milioni di euro a stagione. Se non si troverà un club disposto a coprire quella cifra, potrebbe restare a Torino”. Chelsea ed Arsenal sono i club che hanno provato ad affacciarsi in modo piuttosto timido. Proposto anche al Barcellona, Vlahovic ha finora rispedito al mittente i diversi approcci provenienti dall’Arabia. Le prossime settimane – insomma – dovrebbero regalare nuovi, importanti colpi di scena.