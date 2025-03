Vlahovic ha già voltato pagina: il nuovo club sorprende tutti

Le indiscrezioni relative al futuro di Dusan Vlahovic scuotono la Juventus. L’effetto domino è assolutamente ‘Special’

Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026, Dusan Vlahovic non è affatto sicuro di continuare la sua permanenza all’ombra della Mole, anzi. A meno di clamorosi colpi di scena, le strade della ‘Vecchia Signora’ e del suo numero 9 si separeranno infatti a fine stagione.

Una vera e propria trattativa per il rinnovo del contratto, di fatto, non è mai iniziata. Una volta memorizzata l’intenzione da parte dell’entourage del calciatore di non venire incontro alla richiesta di prolungamento con annessa spalmatura, la Juventus ha preferito tirare dritto. La scelta di puntare già a gennaio su Kolo Muani, voluto espressamente da Thiago Motta, si inserisce proprio in questa direzione. A prescindere dal futuro del tecnico italo-brasiliano che, di fatto, si gioca le sue chances di permanenza nelle ultime gare della stagione, Vlahovic appare ormai destinato alla cessione.

Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: le ultime dalla Turchia

Se la tavola per l’addio di Vlahovic è ormai apparecchiata, maggiori dubbi ruotano attorno a quella che sarà la futura destinazione dell’attaccante serbo. In tempi e in modi diversi alcuni club della Premier League hanno provato a riannodare i contatti con l’entourage del calciatore, ma per adesso regna l’incertezza. Arsenal e Chelsea, ad esempio, sembrerebbero essere propensi ad affondare il colpo per altri profili, magari proprio per quell’Osimhen sul quale anche la Juve ha da tempo messo gli occhi.

E così, pur non chiudendo in toto all’ipotesi di nuove possibili offerte dall’Arabia, occhio ai possibili sviluppi dalla Turchia. Nella scia di quanto raccontato nei giorni scorsi, Fotomac ha infatti rilanciato le ambizioni del Fenerbahçe di José Mourinho, desideroso di rinfoltire l’attacco con un innesto mirato. A tal proposito, il primo nome sulla lista dei desideri dei gialloblu sarebbe proprio Dusan Vlahovic, monitorato con attenzione anche dall’Aston Villa.

Con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e formulare a stretto giro di posta una proposta concreta alla Juventus, il Fenerbahçe sarebbe infatti pronto a far saltare il banco, intensificando i contatti. Dai sondaggi esplorativi all’affondo concreto: il club di Istanbul ha messo il numero 9 della Juve nel mirino. Dal canto suo, Giuntoli si accontenterebbe anche di un’offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro: i giochi sono assolutamente aperti.