Lascia il Manchester City: Juve-Roma si apre di nuovo

Il rapporto con i Citizens è ormai ai minimi storici: che assist per giallorossi e bianconeri, ecco lo scenario

Dopo aver accorciato portandosi ad un solo punto di distanza dalla Juventus, la Roma può guardare con maggiore ottimismo ad un finale di stagione che si preannuncia letteralmente scoppiettante. Nel frattempo, al netto dell’ormai imminente rivoluzione dirigenziale, i giallorossi continuano a monitorare diversi profili internazionali con l’intento di puntellare un organico per il quale Gasperini ha comunque speso parole al miele.

A tal proposito, è assolutamente degna di nota l’ultima indiscrezione riferito da Voetbal International secondo cui Roma e Juventus si sarebbero iscritte nella lista dei club interessati a Nathan Aké. L’autorevole fonte olandese riferisce come il difensore Orange, ormai in uscita dal Manchester City per lo scarso minutaggio, sia finito al centro di un vero e proprio intrigo internazionale.

Dal canto suo, seguito con interesse anche dal Milan – che, però, fino a questo momento ha preferito non affondare il colpo – Aké non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro preferendo valutare il da farsi. Gli approcci dalla Serie A non sono passati inosservati mentre sembra ormai essere sfumata l’ipotesi Psv, fuori dai giochi soprattutto per i costi dell’operazione.

Difensore poliedrico e ben strutturato da un punto di vista fisico, il classe ’95 potrebbe rappresentare una soluzione interessante a costi relativamente contenuti visti gli ultimi sviluppi del suo rapporto con il City, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2027.