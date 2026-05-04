Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina: la scelta su Dybala e Koné

Gasperini ha comunicato l’undici iniziale della sfida, ecco la decisione sulla Joya

Manca circa un’ora al fischio d’inizio di Roma-Fiorentina. Gian Piero Gasperini ha sciolto le ultime riserve e comunicato la formazione ufficiale scelta per la partita di oggi. C’era grande attesa soprattutto per le decisioni su Paulo Dybala, ma anche su Manu Koné, tornato tra i convocati dopo un mese e mezzo.

Una sfida da vincere ad ogni costo, per portarsi a meno uno dalla Juventus, a meno tre dal Milan e a più due dal Como. Ecco le scelte di Gasp:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli