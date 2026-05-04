D’Amico alla Roma: l’Atalanta ha scelto il nuovo direttore sportivo

Incredibile potenziale svolta nella ricerca dell’erede di Frederic Massara

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha fatto più volte riferimento alla necessità di chiarezza nei progetti futuri della Roma e nel pacchetto l’allenatore giallorosso comprende anche la figura del nuovo direttore sportivo.

È passata ormai più di una settimana da quando Gasp ha liquidato in pubblico Frederic Massara (“non c’è feeling tecnico”) e con l’arrivo dei Friedkin nella Capitale il tecnico piemontese si aspetta una decisione in tempi brevi. Il problema è che i profili preferiti, Tony D’Amico e Giovanni Manna, sono sotto contratto rispettivamente con Atalanta e Napoli.

Per quanto riguarda il primo, tuttavia, la strada potrebbe diventare presto in discesa. Secondo il Resto del Carlino, infatti, il club bergamasco ha già individuato l’erede di D’Amico in caso d’addio e questo è sicuramente un indizio di come qualcosa stia realmente bollendo in pentola.

Su spinta della famiglia Percassi, il club orobico vorrebbe affidare nuovamente a Giovanni Sartori lo scranno di direttore sportivo. Andato al Bologna proprio per un rapporto ormai logoro con Gasperini, Sartori è stato uno dei principali artefici del Bologna dei miracoli.

Forti di un contratto in scadenza nel 2027, i felsinei non vorrebbero privarsi del loro uomo mercato, a differenza dei nerazzurri che, invece, sono pronti a dare il via libera alla partenza di D’Amico. Ironia della sorta, il destino dell’ex Verona è legato a doppio filo a quello della Roma, visto che sarebbe uno dei primi nomi del Napoli nel caso in cui Manna dovesse lasciare.