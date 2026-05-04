Roma accerchiata: 50 milioni per Malen

L’attaccante olandese ha impressionato molti direttori sportivi in questi mesi giallorossi

L’impatto di Donyell Malen con il calcio italiano è stato a dir poco devastante. Con 11 gol in 14 partite di campionato, l’attaccante olandese ha provato a rendere meno opaco il 2026 in chiaroscuro della Roma, che si è fatta mangiare molti punti di vantaggio dalla Juventus.

Alimentate dall’inaspettato pareggio dei bianconeri contro il Verona, le residue e poche speranze di arrivare in Champions devono passare per forza di cose dai gol dell’ex Aston Villa. Il club giallorosso eserciterà l’obbligo di riscatto a 25 milioni di euro, ma ciò non fermerà le indiscrezioni sul suo futuro.

L’ottimo rendimento nella Capitale, infatti, non ha impressionato solo i tifosi giallorossi, ma anche gli operatori di mercato di svariati top club, pronti a mettere sul tavolo maxi offerte per provare a convincere i giallorossi a cedere subito il calciatore.

Secondo Ekrem Konur, infatti, Barcellona, Chelsea, Manchester United e Newcastle potrebbero presentarsi con una proposta da 50 milioni di euro. Una cifra che, a sensazione, potrebbe non essere sufficiente a convincere la Roma, visto che Gasperini ritiene il numero 14 giallorosso uno dei pochi incedibili della rosa. I Red Devils, in particolare, pensano a Malen come sostituto di Zirkzee, seguito da Juve e Milan.