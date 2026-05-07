Nuovo direttore sportivo, bivio Roma: “Si è già visto con Gasperini”

I Friedkin accelerano per bloccare l’erede di Frederic Massara, destinato all’addio

I continui richiami alla chiarezza di Gian Piero Gasperini non sono certo passati inosservati, anche all’interno della famiglia Friedkin. Preso atto dell’ineluttabile necessità di separarsi da Frederic Massara, la proprietà americana ha deciso di spingere il piede sull’acceleratore per bloccare il prima possibile il nuovo direttore sportivo, ma le ambizioni del club fanno scopa soprattutto con profili già sotto contratto con altri club.

Da Sogliano a Nani, passando per D’Amico, Manna e Paratici, sono molti i nomi accostati in queste settimane allo scranno di Massara, con due nomi su tutti che hanno superato anche Cristiano Giuntoli, l’unico che potrebbe firmare subito con un nuovo club dopo la rescissione con la Juventus di un anno fa.

Il candidato che mette d’accordo tutti rimane Giovanni Manna. Dopo le indiscrezioni sui primi contatti ufficiali delle scorse ore, oggi La Repubblica approfondisce ulteriormente lo stato dell’arte di una trattativa che non si preannuncia certo facile, visto che l’ex Juve è legato al Napoli fino al 30 giugno del 2029.

“Nei giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra i Friedkin e Manna, che ha visto anche Gasp. Un incontro considerato positivo da entrambe le parti, utile per approfondire idee, programmi e prospettive future. La Roma ha anche presentato al dirigente un’offerta economica e adesso aspetta di capire quali margini possano aprirsi per portarlo nella Capitale”. Si legge sull’articolo a firma di Marco Juric, che ricorda poi come lo scoglio più duro sia rappresentato da Aurelio De Laurentiis.

“Il presidente del Napoli, almeno in questa fase, non sembra intenzionato a fare sconti: la richiesta per lasciar partire il direttore sportivo è molto alta, attorno ai 10 milioni di euro. Un prezzo alto, soprattutto per un dirigente, con i Friedkin che ora dovranno capire se affondare davvero il colpo o virare su alternative meno complicate”. Alternative che, come detto, rispondono ai nomi fatti sopra.