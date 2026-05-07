Scambio con Dovbyk in Serie A: ecco il nuovo bomber

L’attaccante ucraino è stato messo sul mercato dalla Roma, ecco il nuovo scenario

Alle prese con le ultime fasi della riabilitazione post infortunio, Artem Dovbyk non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo, ma spera di riuscire a farlo prima delle ultime due giornate di campionato.

Anche prima dell’operazione, la stagione dell’ucraino non è mai decollata, complice un feeling tecnico con Gasperini non sbocciato e un ritiro estivo complicato da un primo infortunio. In vista della prossima stagione. Il numero 9 della Roma può considerarsi in uscita.

Certo, dopo un’annata così, sarà difficile trovare una squadra disposta a sborsare i 20 milioni necessari per non fare minusvalenza e per questo i giallorossi passeranno al vaglio anche le ipotesi di scambi e di prestiti.

In questo tracciato si inserisce l’indiscrezione riportata oggi da Leggo. Secondo l’edizione romana del quotidiano, Roma e Fiorentina potrebbero mettere in piedi uno scambio di prestiti tra l’ex Girona e Roberto Piccoli, già allenato da Gasp ai tempi dell’Atalanta.