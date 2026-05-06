Manna al posto di Massara: “Ha già risposto alla Roma”

Novità pirotecniche sul possibile erede di Frederic Massara a Trigoria

Esautorato pubblicamente da Gian Piero Gasperini nella conferenza di due settimane fa, Frederic Massara continua a lavorare per la Roma soprattutto sul fronte uscite e rinnovi, come testimonia l’incontro recente con l’agente di Celik. In attesa dei nuovi incontri con Gasp, la famiglia Friedkin prosegue il casting per il nuovo direttore sportivo e nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti importanti su questo fronte.

Durante il suo intervento a Radio Manà Manà Sport, Matteo De Santis de La Stampa, ha rivelato notizie potenzialmente esplosive su Giovanni Manna. “De Laurentiis vorrebbe qualcosa per liberare Manna, mi risulta che ci sia stato un primo contatto tra Manna e la proprietà della Roma. Pare sia stato un confronto costruttivo e positivo, si sono lasciati con una buona impressione, sia Manna della Roma, sia la proprietà di Manna e si sta valutando se andare a trattare con De Laurentiis per pagare il disturbo, poi non so se la cifra possa essere piena (ieri si parlava di richiesta di 10 milioni, ndr) o se ci sarà una trattativa, visti anche i rapporti di business e cinematografici tra i Friedkin e De Laurentiis possano agevolare le cose”.

“In questo momento Manna è il nome caldo e la Roma è anche disponibile a pagare qualcosa per Manna o comunque a parlarne. Mi viene detto che Manna è molto lusingato, intrigato, anche perché magari gli è stato prospettato un progetto interessante. I proprietari sono in buoni rapporti, vediamo che succede anche con Conte e Sarri”.