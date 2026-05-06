Svolta Roma, bye bye Juventus: è già stato a Trigoria

Si scalda il calciomercato giallorosso, l’ultimo aggiornamento dalla Capitale

Mentre Gian Piero Gasperini continua a chiedere chiarezza e a dettare la linea ai Friedkin, seppur in attesa di sviluppi futuri, Frederic Massara continua a svolgere le mansioni di direttore sportivo della Roma è sta lavorando in fattivamente sul fronte cessioni e rinnovi, ma non solo.

Tra un viaggo all’estero e un incontro a Trigoria, il dirigente giallorosso non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sul suo addio e proverà ad aiutare il club a raggiungere i target imposti dal fair play finanziario finché rimarrà in carica.

Ma non solo. Tra le richieste fatte da Gasp alla proprietà americana c’è anche quella di non rivoluzionare in toto la rosa e di rinnovare i contratti dei cosiddetti senatori. Da Cristante a Mancini, passando per Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, il tecnico piemontese non ha dubbi sulla necessità di mantenerli in rosa.

Lo stesso si può dire di Zeki Celik. In scadenza di contratto a giugno, l’esterno turco mesi fa ha sparato forse troppo alto, chiedendo quasi 4 milioni di euro per rinnovare nei giorni in cui si parlava addirittura di un accordo di massima con la Juventus. Un’intesa che non c’è mai stata, come testimonia il fatto che i bianconeri al momento siano totalmente defilati.

Anche per questo, secondo il Messaggero, l’agente del turco sarebbe stato a Trigoria nei giorni scorsi, per provare a riaprire una trattativa con la Roma, su basi economiche diverse rispetto al passato. L’ex Lille vuole rimanere in giallorosso, ma dovrà compiere dei passi importanti per avvicinarsi alla prima offerta romanista, di circa 2,8 milioni bonus compresi.