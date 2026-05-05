Milan-Inter, un derby dopo l’altro: più di 15 milioni per scippare la Roma

I rossoneri provano a vendicarsi sul calciomercato dopo lo scudetto nerazzurro

Nel weekend in cui l’Inter vinceva il suo ventunesimo scudetto, il Milan ha perso in malo modo in casa del Sassuolo, rimettendo in discussione una qualificazione in Champions League che sembrava ormai scontata.

Grazie alla vittoria contro la Fiorentina, la Roma ha ridotto a tre i punti di svantaggio dalla squadra rossonera, che ha tuttavia dalla sua anche il vantaggio acquisito negli scontri diretti con i giallorossi. Ma non di solo campionato vive il calcio.

Le due squadre milanesi e i capitolini sono al centro, infatti, di uno stuzzicante intreccio di mercato destinato a regalare diversi colpi di scena nei prossimi giorni, almeno secondo le indiscrezioni riportate da A Bola.

Stando al quotidiano portoghese, infatti, Fiorentina, Milan e Roma sarebbero in prima linea in Italia per l’acquisto di Issa Doumbia. Nelle retrovie ci sarebbero Atalanta, Inter, Besiktas, Club Brugge, Celtic, Espanyol e Southampton. Ma il pericolo numero uno è, tuttavia, rappresentato dal Benfica.

Gli ultimi aggiornamenti parlano infatti di mosse concrete da parte del club lusitano, con nuovi contatti previsti in settimana con l’entourage del centrocampista e con il Venezia. Autore di 9 gol e 6 assist in stagione, il 22enne viene valutato più di 15 milioni dal neopromosso Venezia.