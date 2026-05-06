Dalla Juve alla Roma, 20 milioni e trattativa chiusa

Decisione presa nella capitale, il futuro è già segnato

Pronte a battagliare fino all’ultima giornata per la qualificazione in Champions League, Juventus e Roma stanno vivendo momenti diametralmente opposti in campionato. I due pareggi contro Milan e Verona hanno consentito ai giallorossi di portarsi ad un solo punto di svantaggio grazie alle due vittorie contro Bologna e Fiorentina.

Oltre a quella per l’Europa, bianconeri e giallorossi proveranno a vincere anche le tante sfide sul calciomercato. Sul fronte Marcos Senesi, sembrano ormai destinate a perdere entrambe, ma ci sono altri dossier che restano aperti e che potrebbero avere sviluppi importanti a stretto giro di posta.

Rimanendo al reparto difensivo, sportsboom.co.uk fa il punto della situazione sul futuro di Radu Dragusin. Vicino ai giallorossi già a gennaio, il difensore romeno piace ancora ai capitolini, ma anche i bianconeri pensano ad un clamoroso ritorno a Torino. Il Tottenham, dal canto suo, a prescindere dalla retrocessione o dalla salvezza, ha già deciso di vendere l’ex Genoa ed è pronto ad ascoltare offerte da 20 milioni di euro.