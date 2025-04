Conte alla Juventus, è già finita per Tudor: cifre UFFICIALI

Conte alla Juventus, Tudor è solamente di passaggio: ci sono già le cifre UFFICIALI per la prossima panchina bianconera.

La stagione attuale ha visto la Juventus fin qui al centro di significativi cambiamenti tecnici, riflettendo una tendenza più ampia di instabilità nelle panchine delle principali squadre di Serie A.​ Lo scorso giugno, la Juventus ha nominato Thiago Motta come nuovo allenatore, con l’obiettivo di inaugurare un ciclo basato su un gioco più propositivo.

Tuttavia, nonostante un inizio promettente, la squadra ha presto affrontato una serie di risultati deludenti, culminati in pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Questi insuccessi hanno portato all’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, oltre a una posizione precaria in campionato.

Di conseguenza, lo scorso 23 marzo, la dirigenza bianconera ha deciso di esonerare Motta e affidare la panchina a Igor Tudor, ex difensore juventino con precedenti esperienze da allenatore in Italia e all’estero. ​ Il debutto di Tudor alla guida della Juventus è avvenuto con una vittoria per 1-0 contro il Genoa, grazie a un gol di Kenan Yildiz. Nonostante il successo, Tudor ha sottolineato la necessità di miglioramenti e di un lavoro intenso per riportare la squadra ai livelli attesi.

Conte alla Juventus, i bookmakers non hanno dubbi: Tudor è solo un traghettatore

La situazione della Juventus si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti sulle panchine delle principali squadre italiane. Il Napoli ha la scorsa estate deciso di affidare un progetto triennale ad Antonio Conte, segnandone un ritorno significativo nel campionato italiano.

Parallelamente, il Milan ha visto l’arrivo di Conceicao a fine 2024 dopo la brevissima parentesi di Paulo Fonseca. Non avulsa da tali discorsi la Roma, che dopo l’addio di Claudio Ranieri a fine stagione e il ritiro a vita dirigenziale del testaccino, dovrà nominare un nuovo allenatore per il prossimo futuro.

Da segnalare, in un possibile insieme di intrecci e cambiamenti, come la stessa Juventus sia destinata a trovarsi coinvolta in questi discorsi, alla luce della probabile mancata conferma di Tudor a fine stagione e la decisione di catalizzare un nuovo progetto con un nome altisonante.

Tra i vari, così come per lo stesso Milan, anche in casa bianconera echeggia il nome di Antonio Conte, un cui ritorno a Torino è quotato da SNAI 2.50 volte la posta in palio. Una cifra che la dice lunga sull’effettiva concretezza di tale scenario che, almeno stando a queste indicazioni, parrebbe più probabile della conferma di Tudor, quotata a 2.75.