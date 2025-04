La Juve cala il jolly, addio Roma: colpaccio a cifra tonda

La Juve cala il jolly, addio Roma. L’appuntamento è fissato allo Stadio Olimpico ma Roma e Juventus potrebbero sfidarsi anche sul mercato.

L’obiettivo è comune ma la strada fin qui percorsa per raggiungerlo da parte delle due squadre è diametralmente opposta. La stagione della Roma ha preso avvio nella maniera più incomprensibile possibile.

Addio a Daniele De Rossi dopo soltanto quattro giornate e dentro Ivan Juric la cui permanenza sulla panchina giallorossa è stata temporalmente superiore rispetto a quella del tecnico di Ostia nonostante i risultati non siano stati migliori. L’arrivo di Claudio Ranieri ha segnato la svolta. Una lunga serie di risultati utili ha portato i giallorossi dai confini della zona retrocessione a quella ‘dorata’ della Champions League. Zona che sembra acquisita quasi di diritto dalla Juventus di Thiago Motta. Lo spumeggiante inizio di stagione dei bianconeri aveva i contorni dell’autentica rinascita. Poi la Juventus si è accartocciata su sé stessa, sugli errori del suo allenatore e sull’impalpabile contributo dei suoi acquisti più onerosi.

La Juve cala il jolly, addio Roma. Oumar Solet ha scelto

La sfida di stasera allo Stadio Olimpico, che vedrà opposte la Roma e la Juventus, vale la partecipazione alla prossima Champions League ma la sfida tra le due società potrebbe protrarsi su un altro campo.

Il mercato è sempre sullo sfondo ed il calcio italiano che conta ha scoperto da tempo le doti di Oumar Solet, classe 2000, difensore dell’Udinese. Sul centrale bianconero vi è da tempo l’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta ma secondo quanto riportato da interlive.it non sono i nerazzurri i favoriti ad acquisire le sue prestazioni.

Anche la Juventus infatti sta attenzionando Oumar Solet che potrebbe rappresentare un rinforzo ideale in vista della prossima stagione indipendentemente dal tecnico che guiderà i bianconeri. Un affare da 25 milioni di euro. In verità Oumar Solet è prospetto molto stimato anche da Antonio Conte e se davvero il tecnico salentino scegliesse di ritornare nella Torino bianconera, ecco che per Oumar Solet si tratterebbe soltanto di passare dal bianconero dell’Udinese a quello della Juventus. Si attendono novità.