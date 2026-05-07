Scambio e cash per la Juve: bye bye Roma

L’affare allargato è molto più di un semplice avviso per i giallorossi: non sono disposti a tornare indietro

Tra i settori del campo che finiranno sotto la lente di ingrandimento nel corso della sessione estiva, impossibile non menzionare le corsie esterne. Pronta a capitalizzare eventuali occasioni, la Roma sta battendo diverse piste allo scopo di non farsi trovare impreparata.

Tra i tanti, un profilo che stuzzica particolarmente l’area mercato giallorossa è quello di Carlos Augusto, già sondato nei mesi scorsi e ancora nella lista dei desideri dei capitolini. Il polivalente difensore dell’Inter, impiegabile sia come quinto di centrocampo che come braccetto sinistro, ha calamitato il totale gradimento di Gasperini, tra i principali sponsor dell’eventuale operazione.

Tuttavia, le traiettorie di mercato potrebbero spingere l’ex jolly del Monza poco distante da Milano. Secondo quanto riferito da Mirko Di Natale, infatti, non è escluso che l’Inter entri nell’ordine di idee di inserire Carlos Augusto come parziale contropartita (a cui aggiungere una base cash) per arrivare ad Andrea Cambiaso.

L’esterno della Juventus – che Comolli non giudica incedibile – potrebbe lasciare la “Vecchia Signora” per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. Esborso che l’Inter, tra i club interessati all’ex Bologna, sarebbe propensa ad abbassare imbastendo un affare allargato comprendente proprio Carlos Augusto. Traccia, quest’ultima, alla quale prestare particolare attenzione.