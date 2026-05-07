Incontro tra Rocchi e il manager dell’Inter? L’ipotesi della Procura

La strada battuta dalla Procura potrebbe sparigliare le carte in tavola in maniera clamorosa

Si aggiungono nuove, importanti tessere al mosaico riguardante il lavoro della Procura di Milano in merito alla nuova inchiesta arbitrale che tanto sta facendo parlare di sé in questi giorni molto intensi, sia in campo che fuori dal perimetro di gioco.

Come riferisce l’ANSA, l’ipotesi attualmente sul tavolo riguarda un presunto incontro tra l’ormai ex designatore Gianluca Rocchi e Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter avvenuto a San Siro il 2 aprile 2025. Un summit – ancora tutto da verificare – che avrebbe riguardata una papabile combine di due designazioni arbitrali.

Ad ogni modo Schenone – che non figura nella lista degli indagati – sarà ascoltato nella giornata di domani dai magistrati e dalla Guardia di Finanza.

Entrando più nello specifico, a Rocchi viene imputato di aver “combinato” o “schermato” in concorso con altre persone la designazione dell’arbitro Doveri in maniera tale che quest’ultimo non arbitrasse i nerazzurri in finale di Coppa Italia e nell’ultima parte della scorsa stagione. Seguiremo gli sviluppi della vicenda.