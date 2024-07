Dovbyk alla Roma: via libera UFFICIALE

Dovbyk alla Roma, annuncio e via libera UFFICIALE: l’agente ha rivelato tutta la verità. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Giorni e ore molto calde in casa Roma, alla luce dei tanti eventi e delle sorprendenti evoluzioni di un calciomercato che, tra le fila giallorosse, parrebbe aver generato un quasi inatteso e sorprendente sprint. Dopo una fase di stallo o, comunque, di maggiore lentezza da parte di Ghisolfi e colleghi, in quel di Trigoria sono stati approfonditi con veemenza e attenzione numerosi scenari, al fine di migliorare con concretezza e tempestività la squadra da consegnare a De Rossi in vista del quasi imminente campionato.

La regione di campo maggiormente attenzionata, come ormai accade dall’inizio della telenovela Chiesa, resta quella dell’attacco, parallelamente a discorsi e valutazioni che dovranno permettere di assistere a mirati interventi anche sulla fascia difensiva di destra e in un centrocampo qualitativo ma numericamente, forse, necessitante di almeno un altro elemento. Senza trascurare o dimenticare dell’odierno arrivo di Dahl nella Capitale, sono stati i nomi di Soulé e di Dovbyk a generare il clamore mediatico maggiore, suscitando e stimolando grande rumore anche tra le fila dei tifosi della Roma.

Dovbyk, l’Atletico Madrid è già un ricordo: l’agente spiega tutto

Dopo una trattativa non semplice, il talentuoso esterno argentino è prossimo ad unirsi alla squadra di De Rossi, apportando estro e velocità in un reparto che, ad ogni modo, continua a necessitare di un riferimento importante davanti. La posizione di Abraham è ancora incerta e, le ultime ore, hanno permesso di assistere ad un vero e proprio colpo di scena immediato sul fronte Dovbyk.

Il centravanti ucraino, reduce da una grande stagione da capocannoniere in Liga, piaceva molto all’Atletico Madrid, che aveva felicemente trovato l’accordo con il Girona, imbattendosi, però, in reiterate difficoltà nel giungere ad un’intesa con il giocatore e il suo entourage. Richieste economiche e commissioni avrebbero rappresentato le asperità principali in casa Colchoneros, con la Roma brava e tempestiva nell’inserirsi, trovando in poco tempo un’intesa totale con Dovbyk.

Per la chiusura della trattativa bisognerà cercare di trovare un accordo totale con il Girona, con le parti che restano più che vicine. Intanto, in queste ore, l’agente Oleksiy Lundovskyi ha rilasciato delle significative dichiarazioni al sito Ukrainian Football, annunciando, di fatto, il tramonto della trattativa con l’Atletico Madrid.

“L’Atletico Madrid è un grande club, ma non abbiamo visto in questa possibilità un serio progetto per Dovbyk, con offerte economiche ben più basse rispetto a quelle arrivate per un calciatore che ha chiosato la Liga come capocannoniere“.