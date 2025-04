Scambio con Osimhen: nuovo allenatore e addio Juventus

Nuovo allenatore e addio Juventus: si chiude così lo scambio con Osimhen durante il calciomercato estivo. Ecco le ultime.

La stagione della Juventus ha vissuto finora momenti altalenanti, culminati con una decisione drastica: l’esonero di Thiago Motta, arrivato nelle scorse settimane dopo una serie di risultati deludenti e un gioco mai realmente decollato. Il tecnico italo-brasiliano non è riuscito a dare continuità né a trasmettere una chiara identità alla squadra, e la dirigenza ha scelto di voltare pagina, affidandosi a Igor Tudor per provare a salvare l’obiettivo minimo stagionale: la qualificazione in Champions League.

Il croato, già passato sulla panchina bianconera da vice di Pirlo, è stato chiamato per dare una scossa in uno dei momenti più delicati della stagione. Stasera all’Olimpico ci sarà lo scontro diretto con la Roma di Ranieri, gara che assume squisitamente i contorni dello spareggio europeo.

Una partita spartiacque, sia per la classifica che per il morale: con l’Inter ormai coinvolta in una corsa scudetto che, quasi sin da subito, ha visto prendere parte solamente ad Atalanta e Napoli contro la squadra di Inzaghi, la Juventus è costretta a lottare punto su punto per restare nella top four.

L’ambiente chiede un cambio di passo, ma sa anche che le vere rivoluzioni arriveranno in estate. Oltre alla questione allenatore, con Tudor che difficilmente sarà confermato, la dirigenza sta preparando un mercato profondo, dettato dalla necessità di correggere gli errori di Cristiano Giuntoli nella scorsa campagna acquisti. Investimenti sbagliati, reparti incompleti e profili non funzionali hanno pesato sul rendimento.

Kolo Muani a Londra e Osimhen alla Juventus: intreccio in estate col Tottenham

Tra le incertezze resta Dusan Vlahovic, così come andranno fatte valutazioni dopo l’arrivo in prestito di Randal Kolo Muani dal PSG. Se la posizione del serbo resta ancora passibile di novità e al centro di potenziali intrecci europei alla luce dei grandi interessi provenienti da altri campionati, dall’Inghilterra ribalzano notizie che coinvolgono soprattutto il talentuoso ex Francoforte.

Secondo fonti di GiveMeSport, se la Juventus non dovesse decidere di riscattare l’attaccante, il Tottenham Hotspur è pronto a rifarsi sotto. Gli Spurs, già interessati a Kolo Muani durante il mercato invernale, stanno monitorando la situazione e, in caso di ritorno del francese al Paris Saint-Germain, sarebbero pronti a lanciare un nuovo assalto per portarlo a Londra.

Nonostante le incertezze sul futuro della panchina del Tottenham, con il nome di Andoni Iraola in pole in caso di addio a Postecoglou, la dirigenza sta già pianificando il rafforzamento offensivo. Gli Spurs vogliono affiancare al reparto offensivo un profilo come Kolo Muani, per rilanciare le proprie ambizioni europee.

In questo senso, dunque, va ricordato che la Juventus resta ancora concretamente interessata a Osimhen e, qualora dovesse attualizzarsi un passaggio di Muani a Londra, con il suo mancato riscatto, Giuntoli e colleghi potrebbero seriamente affondare uno dei colpi potenzialmente più importanti del recente passato bianconero.