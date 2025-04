Incrocio bollente Conte-Allegri: la Roma sorprende tutti e cala l’asso

La Roma sorprende tutti, Ranieri è pronto a calare l’asso per il nuovo allenatore giallorosso: incrocio bollente tra Conte e Allegri.

La Roma si prepara ad affrontare la Juventus in una sfida cruciale per la corsa alla Champions League. Sotto la guida di Claudio Ranieri, i giallorossi hanno trasformato una stagione iniziata male in una rincorsa entusiasmante, collezionando sette vittorie consecutive in Serie A e posizionandosi a tre punti dai bianconeri, attualmente quinti in classifica.

Ranieri ha riportato stabilità e fiducia nella squadra, valorizzando le qualità dei giocatori a disposizione. Tuttavia, il tecnico romano ha già annunciato che lascerà la panchina a fine stagione, aprendo il dibattito su chi sarà il suo successore.​ Tra i nomi accostati alla Roma figurano Stefano Pioli, attualmente alla guida dell’Al-Nassr, e Maurizio Sarri, ex allenatore di Lazio e Juventus. Pioli gode della stima di Ranieri, che lo considera un allenatore esperto e adatto alla realtà giallorossa.

Nuovo allenatore, la Roma cala l’asso dopo l’incrocio Conte-Allegri: Pioli in pole position

La candidatura di Gian Piero Gasperini sembra invece perdere quota. Secondo indiscrezioni, le sue richieste di una profonda rivoluzione della rosa, con l’eventuale cessione di giocatori chiave come Dybala, Paredes, Dovbyk e Pellegrini, non sarebbero state accolte positivamente dalla dirigenza, con l’annuncio dello stesso Ranieri prima della trasferta di Lecce a corroborare tale ipotesi.​

Il valzer delle panchine non riguarda, però, solo la Roma. La Juventus, dopo l’esonero di Thiago Motta, ha affidato la squadra a Igor Tudor, ma si parla già di un possibile ritorno di Antonio Conte o dell’arrivo dello stesso Gasperini . Il Milan valuta l’opzione Sarri, mentre il Napoli potrebbe salutare Conte, al termine di un ciclo solamente annuale ma, ad oggi, ancora potenzialmente vincente.

In questo contesto di incertezza, il giornalista Giovanni Albanese ha sintetizzato le possibili mosse delle panchine di Serie A per la stagione 2025-2026:​

Inter: Inzaghi 80%

Napoli: Allegri 40% Gasperini 30%

Milan: Sarri 60%

Atalanta: T.Motta 40% Sarri 30%

Juventus: Conte 40% Gasperini 20%

Lazio: Gilardino 60%

Roma: Pioli 70%

Bologna: Italiano 80%

La partita di stasera tra Roma e Juventus non è solo determinante per la classifica, ma potrebbe anche influenzare le decisioni future riguardo alle panchine delle due squadre. Con l’estate alle porte, il panorama degli allenatori in Serie A potrebbe subire significativi cambiamenti, rendendo ancora più avvincente la prossima stagione.