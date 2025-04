Thuram saluta subito la Juve, nuova squadra stellare: il sì è già arrivato

Nuova squadra stellare e sì immediato di Thuram: lascia la Juventus dopo solamente un anno. Le ultime di calciomercato.

La Juventus si trova in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Attualmente, i bianconeri occupano la quinta posizione in Serie A con 55 punti, a una sola lunghezza dal Bologna quarto. La partita in corso contro la Roma di Claudio Ranieri rappresenta uno snodo fondamentale.

Il nuovo allenatore Igor Tudor, subentrato a Thiago Motta due settimane fa, ha già lasciato il segno con una vittoria all’esordio contro il Genoa per 1-0. Lo stesso tecnico ha dichiarato di aver trovato la squadra in un momento difficile, ma di aver iniziato un percorso di ripresa. Ha inoltre sottolineato l’importanza della sfida contro la Roma, pur non considerandola decisiva, evidenziando la qualità del lavoro svolto da Ranieri.​

Sul fronte del calciomercato, la Juventus sta già pianificando le mosse per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è alle prese con la questione nuovo attaccante, con l’obiettivo di aumentare il potenziale offensivo della squadra, con un margine di intervento squisitamente legato anche alle decisioni che saranno prese su Vlahovic e sui discorsi relativi al riscatto possibile di Kolo Muani.

Thuram e l’addio alla Juventus dopo un anno: c’è il richiamo di casa

Inoltre, mentre il futuro di Tudor sulla panchina bianconera sembra legato ai risultati ottenuti, restano tanti gli interrogativi e le questioni aperte con le quali gli addetti ai lavori dovranno prossimamente fare i conti per ovviare anche agli stessi errori compiuti durante la scorsa parentesi estiva di calciomercato.

Un’altra questione rilevante riguarda il centrocampista Khephren Thuram. Arrivato dal Nizza la scorsa estate per 20 milioni di euro, il francese ha attirato l’interesse di club prestigiosi come Paris Saint-Germain, Manchester United e Liverpool, grazie alle sue prestazioni convincenti, anche nei momenti di maggiore buio collettivo.

Secondo fonti vicine a Juve FC, nello specifico, il Paris Saint-Germain starebbe valutando la possibilità di riportare il giocatore in Francia dopo un solo anno trascorso nel campionato italiano. Anche Manchester United e Liverpool stanno monitorando la situazione e potrebbero decidere di avanzare un’offerta per il centrocampista box-to-box durante la finestra di trasferimenti estiva. ​

Nonostante ciò, la Juventus considera Thuram una pedina fondamentale per il presente e il futuro della squadra e non ha intenzione di cederlo. Solo un’offerta particolarmente vantaggiosa potrebbe indurre il club bianconero a prendere in considerazione una sua eventuale cessione. ​