A rischio per Lazio-Roma: problema muscolare per un titolarissimo

Problema muscolare per un titolarissimo e nuovo stop: rischio per il derby Lazio-Roma di settimana prossima.

Nelle prossime settimane, la Roma si appresta ad affrontare un periodo determinante per le proprie ambizioni europee. La squadra capitolina, sotto la guida esperta di Claudio Ranieri, ha intrapreso una rimonta notevole, risalendo la classifica grazie a una serie di risultati positivi. Attualmente, la Roma si trova al settimo posto con 52 punti, a tre lunghezze dalla Juventus, quinta in classifica con 55 punti. ​

Questa sera, lo Stadio Olimpico sarà teatro, dunque, di un confronto di primaria importanza: la Roma ospiterà la Juventus in un match che potrebbe ridefinire le gerarchie nella corsa alla Champions League. La Juventus, recentemente affidata alle cure di Igor Tudor dopo l’esonero di Thiago Motta, sta attraversando un periodo di transizione. Tudor ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla squadra e ha sottolineato che il processo di ricostruzione è ancora in corso. ​

Nuno Tavares si ferma nuovo: stop muscolare con l’Atalanta prima di Lazio-Roma

Le prossime settimane si preannunciano, intanto, decisive per la Roma, con una serie di incontri che potrebbero definire il futuro europeo della squadra. La capacità di mantenere alta la concentrazione e di gestire le energie sarà fondamentale per affrontare al meglio queste sfide e perseguire con determinazione l’obiettivo della qualificazione alle competizioni europee.

Dopo l’impegno contro la Juventus, la Roma dovrà prepararsi, poi, per un’altra sfida di grande rilevanza: il derby contro la Lazio, in programma il 13 aprile. La squadra di Marco Baroni, attualmente coinvolta nella lotta per un posto in Europa, dovrà fare i conti, dal proprio canto, con l’infortunio del terzino portoghese Nuno Tavares.

Durante la recente partita contro l’Atalanta, Tavares ha riportato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo al 33′ minuto, sostituito da Luca Pellegrini. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, con uno sguardo in casa Lazio che non può che essere orientato alla partita con la Roma di domenica prossima.

Tavares, titolare con l’Atalanta dopo un periodo di stop, si è accasciato al suolo dopo aver declinato un invito ad una delle sue solite sovrapposizioni sulla fascia mancina, portandosi mani e maglietta al volto in senso di evidente sconforto. Al di là del principio di rissa in campo per la scelta dell’Atalanta di non fermare l’azione, continuando ad attaccare, l’attenzione resta ora unicamente orientata all’entità dell’infortunio di uno dei migliori elementi di questa stagione per Baroni e dai suoi consequenziali tempi di recupero.