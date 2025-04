Formazioni ufficiali Roma-Juventus: mossa a sorpresa di Ranieri

Formazioni UFFICIALI Roma-Juventus, queste le scelte di Ranieri e Tudor per il big match dal sapore di Champions League.

Lo Stadio Olimpico di Roma si appresta ad essere teatro di una sfida cruciale tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata della Serie A. Entrambe le compagini sono in piena corsa per un posto nella prossima edizione della UEFA Champions League, rendendo l’incontro di fondamentale importanza per le ambizioni stagionali di entrambe.​

La Roma, sotto la guida esperta di Claudio Ranieri, sta vivendo un periodo di forma importante, con i giallorossi che hanno inanellato una serie di sette vittorie consecutive in campionato e consolidato la posizione nella parte medio-alta della classifica. Questo filotto ha permesso alla squadra capitolina di rilanciarsi nella lotta per le posizioni europee, evidenziando una solidità difensiva e una concretezza offensiva che erano mancate nella prima parte della stagione.

​Formazioni UFFICIALI, El-Shaarawy titolare: tutte le scelte di Ranieri e Tudor

D’altro canto, la Juventus ha attraversato un periodo di transizione con l’avvicendamento in panchina tra Thiago Motta e Igor Tudor. Il tecnico croato, insediatosi due settimane fa, ha esordito con una vittoria di misura contro il Genoa. Tudor ha riconosciuto che la squadra è ancora in fase di costruzione, sottolineando la necessità di tempo per implementare le sue idee tattiche e migliorare le prestazioni collettive.

La partita rappresenta non solo un confronto diretto per la qualificazione alla Champions League, ma anche un banco di prova per valutare le ambizioni e la maturità delle due squadre in questo finale di stagione. La Roma cercherà di sfruttare il fattore campo e il momento positivo per ottenere un risultato positivo, mentre la Juventus punterà a dimostrare solidità e carattere sotto la nuova gestione tecnica.

All’aumentare dell’attesa per la partita ha fatto compagnia, in questi minuti, lo smorzamento delle attese e delle curiosità circa le scelte dei due allenatori, con Claudio Ranieri che ha ufficialmente disambiguato alcuni dei dubbi sollevati in questi giorni. La squalifica di Saelemaekers, ingenuamente ammonito a Lecce, ha portato il mister giallorosso a puntare sulla titolarità di El-Shaaarawy. Alle spalle di Dovbyk, alla luce dell’ormai da tempo nota assenza di Dybala, agiranno​

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Thuram, Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.