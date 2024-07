Juventus, un Diavolo per capello: ha scaricato Giuntoli

Calciomercato Juventus, Giuntoli è scatenato e ha in mente un altro colpo. Scippo al Manchester United: potrebbe arrivare dal Bayern

Senza dubbio, fino al momento, è stata la Juventus la società più attiva sul mercato. Cristiano Giuntoli ha chiuso ufficialmente quattro colpi e ha annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta che dovrebbero arrivare altri tre uomini.

Insomma, una squadra, quella bianconera, totalmente o quasi diversa da quella che abbiamo visto lo scorso anno con Massimiliano Allegri. E dopo Todibo, difensore centrale che ormai sembra essere ad un passo dal bianconero, e dopo Koopmeiners, un altro che si potrebbe aggregare ai torinesi, secondo le informazioni che sono arrivate dal giornalista Santi Aouna, i bianconeri starebbero pensando ad un altro colpo.

Addio Juventus, Mazraoui sceglie il Manchester

Sarà che in questo momento la squadra si trova in Germania e quindi ipoteticamente vicina agli obiettivi prefissati. Ma dopo la questione Adeyemi del Borussia Dortmund, adesso Giuntoli starebbe anche pensando all’esterno difensivo del Bayern Monaco Mazraoui. Non è un’operazione semplice, perché il giocatore ha attirato diverse attenzioni su di sé e avrebbe anche una destinazione preferita, che non porta alla nostra Serie A.

Sempre secondo il giornalista citato prima, l’esterno marocchino preferirebbe il Manchester United in Premier League. Ai Red Devils avrebbe dato la sua priorità per la prossima stagione quindi, come detto, non sarà per nulla facile per Giuntoli riuscire a piazzare il sorpasso. Ma la Juve dimostra ancora una volta di avere le idee ben chiare in testa, con la voglia e la possibilità anche di andare a pescare da squadre importanti che possono alzare in maniera importante il livello della squadra di Motta. In questo caso, però, la fumata bianca è davvero difficile, anzi oseremmo dire quasi impossibile. Andremo a vedere, comunque, come finirà.