Roma, ecco la nuova terza maglia: gran ritorno e novità assoluta

Roma, ecco la nuova terza maglia. Grandi novità si susseguono senza soluzione di continuità in casa Roma. E la magia sembra non finire mai.

L’estate è la stagione più bella anche per quanto riguarda il calcio. E’ il mese dove il sogno regna sovrano. La Fiera dei Sogni, come viene solitamente definito il calciomercato, guida le speranze di milioni di tifosi, ma non rappresenta il solo spunto possibile.

E’ in estate che inizia davvero la nuova stagione calcistica. L’avvio della campagna abbonamenti, il pulsante magico che dà vita al calendario di Serie A. E poi le prime amichevoli, che mettono in contatto i tifosi con i nuovi arrivati. L’abbiamo inserito, volutamente, per ultimo, ma è forse l’aspetto emotivamente più coinvolgente, emozionante della stagione che verrà. Segna davvero, in maniera tangibile, il nuovo che sta per arrivare. La nuova stagione, con le nuove/vecchie ambizioni in allegato, non possono essere rappresentate meglio che dalle nuove maglie. La divisa ufficiale, l’indumento che per tanti rappresenta una seconda pelle. Un capo che sancisce una fedeltà assoluta. Ed in queste giornate romane, e romaniste, dove sta accadendo di tutto, dal progetto nuovo stadio ai grandi colpi di mercato, la terza maglia della Roma sembra chiudere ‘il cerchio magico della Magica’.

Una nuova maglia. Una novità assoluta

La prima e la seconda maglia della Roma sono già stata svelate. Sulla terza filtrano indiscrezioni. E a tale riguardo vi potrebbe essere una grande novità.

Una novità che riguarda il colore della divisa numero tre della formazione giallorossa. Le indiscrezioni, e le prime foto, ci annunciano una maglia di colore blu. Un colore che lancia messaggi positivi e ricchi di vittoriose suggestioni. La terza maglia di colore blu è stata, infatti, indossata anche nel 2022, durante la Conference League, che ha visto trionfare a Tirana la Roma di José Mourinho. Ritorna la magia unica della nuova maglia. Ed ora la nuova stagione può partire davvero.