Soulé alla Roma, annuncio UFFICIALE di Motta

Soulé alla Roma, ormai ci siamo: alla fine della gara contro il Norimberga – persa tre a zero – le parole del tecnico della Juventus sono eloquenti

Soulé ormai è a un passo dalla Roma. E il fatto che oggi non abbia giocato la prima amichevole della Juventus contro il Norimberga – che la squadra di Thiago Motta ha perso tre a zero, per inciso – è un altro segnale importante. Con il club giallorosso è tutto fatto da un paio di giorni, e l’argentino è atteso nella Capitale in questo weekend per le visite mediche e la firma del contratto.

Trenta milioni di euro comprensivi di bonus più una percentuale sulla futura rivendita del 10%. Questo l’accordo siglato tra la Roma e la Juventus, con Soulé che come sappiamo dovrebbe firmare un contratto quinquennale. Magari potrebbe arrivare già domani, o al massimo domenica. Ad avvicinare ulteriormente la chiusura dell’affare, alla fine del match contro i tedeschi, ci ha pensato proprio Thiago Motta.

Soulé alla Roma, le parole di Thiago Motta

A specifica domanda sul futuro di Soulé, il tecnico ha risposto in questo modo: “Soulé ha già salutato la squadra? No, abbiamo parlato ieri, abbiamo parlato dopo l’allenamento e mi ha chiesto di non partecipare. Mi sembrava la cosa giusta e ho rispettato la sua decisione”. Queste le parole che sono state riportate da Sky Sport, che indicano solamente una cosa: ormai ci siamo, e le novità potrebbero davvero arrivare nello spazio di pochissimo tempo.

Dopo Soulé, come come vi abbiamo anche riportato oggi, Ghisolfi si concentrerà sull’attaccante: il prescelto è Dovbyk del Girona – che oggi si è allenato in Spagna – e per il quale i giallorossi hanno piazzato il clamoroso soprasso sull’Atletico Madrid. In questo caso parliamo di una cifra che dovrebbe essere intorno ai 33 milioni di euro per convincere gli spagnoli a cederlo. Il giocatore invece ha già detto sì alla sua nuova avventura.