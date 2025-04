Allegri alla Roma, UFFICIALE: hanno trovato l’accordo

Accordo e cifre UFFICIALI per Allegri alla Roma, ma quale Pioli o Sarri: è l’ex Juventus l’erede individuato per il dopo Ranieri.

Il presente della Roma si chiama Claudio Ranieri, ma il futuro è tutto da scrivere. Dopo una stagione turbolenta, in cui si sono susseguiti cambi di rotta e nomi in panchina, il tecnico romano – richiamato quasi in extremis dopo i flop di De Rossi e Juric – ha riportato ordine, disciplina e, soprattutto, risultati. Un traghettatore? Sì. Ma con stile.

Ranieri ha accettato la sfida per amore della maglia, lasciando da parte il suo recente annuncio di ritiro. Il suo terzo ritorno sulla panchina giallorossa è stato accolto da tutti con entusiasmo e il campo ha parlato per lui fin qui: squadra compatta, gioco pragmatico, Europa alla portata. Un uomo d’altri tempi in un calcio che va a duecento all’ora, ma che ogni tanto ha ancora bisogno di qualcuno che sappia solo fare il mestiere con onestà.

Ma il futuro? È un romanzo aperto. Ranieri ha ribadito che non resterà oltre giugno. La Roma, allora, cerca un nuovo volto, uno capace di reggere il peso di un progetto ambizioso ma ancora in costruzione. I nomi sul taccuino sono tanti, ma le certezze poche.

Allegri alla Roma, le quote dei bookmakers parlano chiaro: Sarri e Pioli sorpassati

Suggestione internazionale: Erik ten Hag. L’olandese è stato avvistato a Roma, tra una cena riservata con Ranieri e una visita silenziosa a Trigoria. Coincidenze? Forse no. Il suo profilo intrigante, europeo, darebbe alla Roma un respiro nuovo, anche in vista della Conference League, dove i giallorossi puntano a essere protagonisti.

E mentre a Milano si riflette su un futuro senza Champions, la Roma può giocarsi una carta diversa: quella di una piazza che sa accendersi, di una squadra in crescita e di un progetto in mano a Ghisolfi che potrebbe affascinare più di quanto si creda.

Ranieri lascerà un’eredità di ordine e silenziosa dignità. Ma chi accetterà la sfida di accendere davvero il fuoco sotto questa Roma? Almeno stando alle quote dei bookmakers, le indicazioni paiono parzialmente chiare: Massimiliano Allegri è il candidato che scalda di più le quote (4 su Sisal, 3 su Goldbet), seguito da Maurizio Sarri e Stefano Pioli. Ma attenzione: il nome di Pioli, molto gettonato fino a qualche giorno fa, oggi sembra perdere quota. E Sarri? Idea affascinante ma difficile da incastrare, a meno di un rilancio di visione a Trigoria.