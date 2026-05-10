Un ex Barcellona per la Roma: toto DS, una sorpresa dopo l’altra

Ci sono nuovi sviluppi sulla telenovela riguardante l’erede di Massara: ecco come stanno le cose

In attesa di ufficializzare l’addio di Massara, la Roma sta sondando con veemenza diverse soluzioni per capire il profilo giusto al quale consegnare le redini dell’area sportiva giallorossa. Con D’Amico e Manna che continuano ad essere opzioni credibili ma non ancora caldissime per l’interesse del Milan per il primo e per la posizione del Napoli per il secondo, i Friedkin tengono aperti diversi canali.

Nel corso di uno degli ultimi video pubblicati sul suo profilo YouTube, ad esempio, Fabrizio Romano ha lanciato anche l’ipotesi Ramon Planes. Già nel mirino della Roma nel 2020, prima che i capitolini affondassero il colpo per Tiago Pinto, l’attuale DS dell’Al-Ittihad non avrebbe affatto chiuso le porte ad un suo ritorno in Europa, anzi.

L’ex dirigente del Barcellona, al quale si deve la “scoperta” di talenti come Pedri e Araujo, sarebbe infatti stuzzicato dall’ipotesi Serie A: un profilo, quello di Planes, che potrebbe dunque diventare un’occasione per i club italiani e dunque anche per la Roma, da anni molto attenta alle scelte dello spagnolo classe ’67.