Accordo col nuovo direttore sportivo: bye bye Massara

Intesa verbale raggiunta, l’attuale ds della Roma è già un ricordo

È inutile nascondersi, nonostante i potenziali colpi di scena in ottica Champions League nelle ultime tre giornate di campionato, a tenere banco in casa Roma sono soprattutto le indiscrezioni e gli aggiornamenti realistici sulla ricerca del nuovo direttore sportivo.

Con Giuntoli destinato all’Atalanta e D’Amico affascinato dal Milan, la giornata giallorossa ha fatto registrare una frenata sul fronte Manna, visto che il Napoli ha alzato il muro, non mostrandosi incline a scendere a compromessi, almeno per ora.

Una delle poche certezza, al momento, è rappresentata dall’addio praticamente inevitabile di Frederic Massara. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile approdo dell’attuale ds giallorosso al Marsiglia e proprio in queste ore sono arrivati gli ultimi aggiornamenti dalla Francia.

Secondo footmercato.net, infatti, l’OM avrebbe raggiunto un accordo verbale con Gregory Lorenzi e salvo clamorosi colpi di scena sarà lui il successore di Mehdi Benatia, dimissionario a fine stagione e accostato anche ai giallorossi.