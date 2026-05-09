Freccia nerazzurra per la Roma: ha stregato mezza Serie A

Ritorno di fiamma importante in casa giallorossa, la cessione appare inevitabile

Al netto degli eventuali giocatori da sostituire in casa di cessioni e a prescindere da chi rivestirà il ruolo di direttore sportivo, la stella polare del calciomercato estivo della Roma sarà la caccia agli esterni, di centrocampo e d’attacco.

Due ali e due quinti rappresentano il minimo sindacale per una rosa che vuole ambire a palcoscenici importanti ed è per questo che nonostante vi sia ancora incertezza sull’erede di Frederic Massara, gli scout giallorossi continuano a monitorare soprattutto giocatori di fascia (Alajbegovic, Bernabei, Dodò, Nusa, Summerville e via discorrendo).

Anche se l’idea di conferare Wesley a sinistra anche la propria stagione non dispiace affatto a Gasperini (e il rendimento del brasiliano gli dà ragione), sulla fascia mancina ci sarà comunque bisogno di un innesto visto che Tsimikas tornerà al Liverpool e Angeliño quasi sicuramente lascerà il club.

E così, secondo sestaporta.news, c’è da registrare un ritorno di fiamma giallorosso per Samuele Angori. Alla sua prima stagione in Serie A, l’esterno 22enne ha collezionato 32 presenze e 3 assist, calamitando su di sé le attenzioni di diversi club italiani. Secondo il portale, molto vicino alle vicende di casa Pisa, oltre alla Roma sulle tracce del ragazzo ci sarebbero anche Bologna, Cagliari, Fiorentina e Parma.