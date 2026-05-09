Roma, da plusvalenze a pilastri: Gasp li ha tolti dal mercato

L’allenatore giallorosso indicherà al nuovo direttore sportivo i due nomi da cancellare dalla lista dei partenti

Con la spada di Damocle del fair play finanziario e l’incertezza sul nuovo direttore sportivo, Gian Piero Gasperini ha già iniziato a progettare la Roma del futuro e queste ultime tre partite di campionato saranno saranno fondamentali per consolidare delle idee o per cambiarne delle altre.

E qualcosa sta veramente cambiando nelle gerarchie di Gasp che ha sempre ripetuto di non voler smantellare la rosa, ma di puntellarla con acquisti mirati e funzionali. Anche se non si può parlare di veri incedibili al 100%, l’allenatore giallorosso recapiterà un messaggio diverso rispetto alla scorsa estate e a gennaio all’erede di Frederic Massara.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, il tecnico di Grugliasco ha scelto il centrocampo di oggi e per il futuro e proverà a convincere la dirigenza a non vendere Manu Koné e Niccolò Pisilli. Una cambio di rotta sostanziale visto che ad agosto diede il via libera alla partenza del francese e a gennaio, nonostante le sue dichiarazioni pubbliche, aveva avallato quella del centrocampista capitolino.

Ora per Gasperini i due centrocampisti sono i pilastri anche in vista della prossima stagione, ma il calciomercato è fluido e se le offerte migliori dovessero arrivare proprio per loro, porterebbero in dote plusvalenze importanti alle casse giallorosse. Una mano al tecnico potrebbe arrivare dalle eventuali cessioni di Jan Ziolkowski, Evan Ndicka e Matias Soulé, che hanno diverse opzioni sul tavolo.