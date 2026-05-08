Massara ha detto sì: irruzione bianconera per l’erede

L’attuale direttore sportivo della Roma ha delle offerte concrete per l’addio

Ancora operativo per conto della Roma, Frederic Massara sta portando avanti il discorsi delle cessioni e dei rinnovi contrattuali. In attesa che i Friedkin blocchino il nuovo direttore sportivo, il dirigente piemontese continua a far visionare calciatori in giro per il Mondo. Nel frattempo, però, sta ricevendo anche sondaggi da parte di altri club.

Tra questi, c’è anche il Marsiglia dove, secondo footmercato.net, Federico Balzaretti sta caldeggiando l’assunzione di Massara per raccogliere l’eredità di Mehdi Benatia. L’ex difensore di Juve e Roma ha già annunciato il proprio addio a fine stagione ed è stato segnalato anche ai giallorossi.

Pur escludendo l’esistenza di offerte ufficiali dell’OM all’ex dirigente del Milan, il sito francese parla di contatti tra Benatia e Massara, descritto come molto interessato al progetto marsigliese, per conoscere la situazione del club. Sul taccuino dei provenzali, restano anche Fournier e Giuntoli, che rimane però sul taccuino della Roma e dei bianconeri del Newcastle.