Venti milioni per l’erede di Ndicka: la Roma scippa la Juve

Trattativa avviata per il nuovo difensore centrale, sgarbo ai bianconeri in piena lotta Champions

Trentacinque-quaranta milioni di euro. È questa la cifra minima che la Roma spera di incassare dall’eventuale cessione di Evan Ndicka che, vale la pena ricordarlo, guadagnerà il 20% del ricavato dalla sua vendita. Protagonista di stagioni sempre in crescendo con la maglia giallorossa, il difensore ivoriano può contare su diversi estimatori in Inghilterra (Bournemouth, Liverpool, Manchester United, Newcastle e Tottenham), Spagna (Atletico Madrid e Barcellona), Turchia (Besiktas e Galatasaray), ma anche in Italia, dove Inter e Juventus potrebbero dar vita ad un derby d’Italia.

Conscia della necessità di fare plusvalenza, pur nell’incertezza societaria a livello di direttore sportivo, la società giallorossa ha già da tempo avviato i contatti per i profili ritenuti più interessanti per raccogliere l’eredità dell’ex Eintracht. Uno di questi porterà la Roma a rovinare i piani della Lazio e della stessa Inter, a poche ore dal doppio confronto diretto in campionato e in finale di Coppa Italia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club giallorosso avrebbe inviato due emissari in Argentina per seguire un obiettivo sensibile delle due finaliste di coppa: Lautaro Rivero. Sotto contratto con il River Plate fino al 31 dicembre del 2029, il 22enne mancino ha una clausola da 100 milioni di euro, ma la Roma è pronta a metterne sul piatto 20 milioni per provare ad anticipare una folta concorrenza che comprende anche Leeds, Manchester City, Juventus, Atletico Madrid e Tottenham.