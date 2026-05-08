Ziolkowski e soldi dalla Roma: ecco il bomber nerazzurro

Il difensore polacco vorrebbe più spazio e può partire per circa 20 milioni di euro

Cinquantadue minuti e zero presenze da titolare: è questo il magro bottino racimolato da Jan Ziolkowski nel girone di ritorno di Serie A. L’ultima gioia stagionale, il difensore polacco l’ha vissuta contro il Panathinaikos, quando ha regalato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League alla Roma con un bel colpo di testa.

Da allora, il gigante ventenne è praticamente scomparso dai radar, collezionando solo qualche minimo scampolo di partita ed entrando sempre a pochi minuti dalla fine, a risultato già consolidato. Acquistato in estate per 6,6 milioni di euro, l’ex Legia Varsavia ha diversi estimatori in Inghilterra (Bournemouth, Newcastle, West Ham e Tottenham su tutti) e a gennaio è stato bloccato dalla Roma nonostante un’offerta da circa 20 milioni di euro.

A distanza di mesi, nonostante lo scarso utilizzo, Ziolkowski ha ancora molto mercato e piace anche a diversi club italiani. Atalanta, Como e Milan stimano il ragazzo e gli ultimi movimenti di mercato potrebbero favorire un’operazione in Serie A.

I bergamaschi, in particolare, hanno bisogno di ringiovanire la difesa e potrebbero sfruttare il ritorno di fiamma giallorosso per Gianluca Scamacca per provare ad aprire i discorsi per il polacco. Seppur attraverso operazioni separate, attraverso una valutazione di 20 milioni di Ziolkowski, la Roma potrebbe piazzare un’importante plusvalenza entro il 30 giugno e diminuire l’eventuale esborso economico per il bomber nerazzurro, già contattato secondo ‘tuttomercatoweb.com’ e valutato 30-35 milioni.

Per ora, non ci risultano colloqui avviati per una simile operazione tra Atalanta e Roma e al momento i sondaggi più concreti per il difensore giallorosso sono arrivati da Bundesliga e Premier League.