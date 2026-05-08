Nuovo Ds Roma, Gasp ‘tradito’: “Ha in testa il Milan”

Gli ultimi aggiornamenti sull’erede di Frederic Massarae la ricerca del nuovo dirigente

Da quando la Roma ha ufficializzato la separazione da Claudio Ranieri, anche il futuro di Frederic Massara è sembrato subito segnato. Non a caso, nella prima uscita pubblica post licenziamento di Sir Claudio, Gian Piero Gasperini ha parlato senza mezzi termini di mancanza di feeling con l’attuale direttore sportivo giallorosso.

Mentre l’ex Milan ha già ricevuto sondaggi importanti dal Marsiglia, la famiglia Friedkin non ha ancora chiuso il casting per il suo successore. Come ormai è arcinoto, il profilo che piace di più è quello di Giovanni Manna, ma non sarà affatto facile trattare con Aurelio De Laurentiis, che chiede il pagamento di un’alta penale (circa 10 milioni di euro).

Ecco perché a Trigoria non possono permettersi di scartare le piste alternative, come quella che porta a Tony D’Amico, che ha già lavorato con Gasp a Bergamo. Durante il suo consueto intervento su TeleRadioStereo, Lorenzo Pes ha fatto il punto sull’attuale direttore sportivo dell’Atalanta.

“Con D’Amico ci sono stati dei contatti, ma c’è meno positività rispetto ai discorsi con Manna. Non è scattata la scintilla tra D’Amico e la Roma, ha ancora in mente l’idea di andare al Milan”. In casa rossonera, c’è aria di rivoluzione e dopo una sola stagione potrebbe consumarsi un divorzio con Tare.