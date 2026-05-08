Doppio colpo dalla Roma: 60 milioni da De Zerbi

Il manager del Tottenham si sta giocando punto a punto la Premier League con il West Ham

Da una capitale all’altra, dalla Champions alla salvezza. Sull’asse Londra-Roma, le ultime giornate di campionato saranno decisive per conoscere le sorti di Tottenham e Roma. Le vittorie raggiunte nel weekend hanno consentito agli Spurs di uscire dalla zona retrocessione con un punto di vantaggio sul West Ham e ai giallorossi di portarsi ad un solo punto di svantaggio dalla Juventus.

Obiettivi diversi, senza dubbio, ma entrambi decisivi anche per le strategie da adottare durante l’ormai imminente calciomercato estivo. In caso di retrocessione, molti giocatori faranno i bagagli per lasciare Londra e la situazione potrebbe riguardare anche i giallorossi interessati a diversi profili. Qualora il Tottenham dovesse salvarsi, Roberto De Zerbi potrebbe guardare proprio in casa romanista per scartare i primi regali.

Secondo calciomercato.it, infatti, l’ex allenatore del Marsiglia avrebbe messo nel mirino Mile Svilar e Lorenzo Pellegrini. Nel mirino del Tottenham già da tempo, il portiere 26enne è uno dei candidati alla sostituzione di Guglielmo Vicario, trattato dall’Inter e viene valutato non meno di 50-60 milioni di euro. In scadenza di contratto il prossimo giugno, il numero 7 giallorosso vuole rinnovare con la Roma, ma può firmare con qualunque squadra a parametro zero.