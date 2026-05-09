Calciomercato Roma, doppio scambio con l’Inter e addio

Tornano d’attualità le possibili trattative di mercato tra nerazzurri e giallorossi in estate

Tra oggi e mercoledì, la seconda casa dell’Inter sarà Roma, dove affronterà per due volte consecutive la Lazio. Con lo scudetto già conquistato, la testa sarà quasi esclusivamente sulla finale di Coppa Italia. La Capitale, tuttavia, rischia di essere un riferimento costante per i nerazzurri anche in ottica calciomercato.

In casa biancoceleste, Piero Ausilio stima molto Gila, ma deve battagliare con Milan, Napoli e Premier League. Ma i radar nerazzurri sono puntati soprattutto sulla Roma, dove ci sono diversi calciatori che stuzzicano le fantasie sportive di Cristian Chivu.

Se Mile Svilar rappresenta un sogno quasi irraggiungibile, Evan Ndicka è un obiettivo alla portata, mentre Manu Koné rappresenta quasi un’ossessione per il tecnico romeno. La scorsa estate, l’affare sfumò per decisione dei Friedkin e di Ranieri dopo il via libera dato da Massara e da Gasperini. Ora, a distanza di mesi, da Milano sono pronti a tornare alla carica.

La valutazione del francese si aggira attorno ai 45-50 milioni di euro, ma per alleggerire l’esborso economico della trattativa, l’Inter è pronto ad inserire una contropartita tecnica nell’operazione. Spesso si è parlato di Davide Frattesi, ma le ultime indiscrezioni riportano in auge soprattutto il nome di Carlos Augusto. Secondo Sport Mediaset, il brasiliano non ha ancora accettato la proposta di rinnovo dei nerazzurri e potrebbe andare alla Roma o all’Atalanta nell’operazione Palestra. Sullo sfondo resta anche la Juventus.