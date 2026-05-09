Convocati Roma: doppio recupero lampo per Gasperini

L’allenatore giallorosso ha diramato la lista dei calciatori che affronteranno il Parma domani

Dopo la conferenza stampa e l’allenamento odierno, Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei convocati per la trasferta di domani in casa del Parma (ore 18). Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno ancora una volta di diversi giocatori.

A sorpresa, tuttavia, saranno a disposizione del tecnico Stephan El Shaarawy e Pierluigi Gollini, che si erano fermati nell’allenamento di ieri. Ecco la lista completa:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy