Non solo Manna, Napoli e Roma si litigano la freccia brasiliana

Azzurri e giallorossi sono al centro di numerosi intrighi di calciomercato

A poche ore dal fischio d’inizio della gara del “Tardini”, le attenzioni della Roma sono chiaramente rivolte all’incrocio di campionato con il Parma di Cuesta. Nel frattempo, però, i giallorossi stanno ponendo basi concrete in vista dell’apertura della prossima sessione estiva di calciomercato.

In attesa di conoscere il futuro del nuovo DS – Manna resta in pole position anche se al momento il Napoli non apre alla partenza dell’ex Juve – i capitolini stanno scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Una di queste porta direttamente in Ucraina e più specificamente in casa Shakthtar tra le cui fila milita Vinicius Tobias.

Il terzino destro classe 2004, in possesso del passaporto spagnolo e quindi comunitario, è finito al centro di un interessante intreccio di mercato. A monitorarne la crescita, oltre alla Roma e al Napoli, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto, ci sarebbero anche Manchester United e Bayer Leverkusen.

A riferirlo è Ekrem Konur che, spiegando come il viaggio di Manna a Londra sia stato volto ad imprimere un’accelerata ai colloqui, riferisce che i costi complessivi dell’operazione si attestino sui 20-25 milioni di euro. Staremo a vedere cosa succederà.