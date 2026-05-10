Di Gregorio al posto di Svilar: intreccio bianconero

Il club bianconero è pronto a cambiare il portiere in vista della prossima stagione

Ritornato titolare solamente grazie ad un infortunio di Mattia Perin, Michele Di Gregorio la scorsa settimana è finito nuovamente nel mirino di critica e tifosi per la scarsa reattività mostrata sul gol del Verona. Acquistato due anni fa dalla Juventus per 18 milioni di euro complessivi tra prestito e riscatto, l’ex portiere del Monza può cambiare aria in estate.

Il club bianconero può accontentarsi di 15 milioni di euro, cifra sufficiente per non fare minusvalenza e per soddisfare i parametri del fair play finanziario dell’UEFA. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato c’è un club che ha già fatto dei sondaggi concreti.

Molto interessato anche a Mile Svilar, il Newcastle sta pensando seriamente all’estremo difensore bianconero, anche perché i costi di un eventuale acquisto del portierone della Roma si aggirerebbero sui 50-60 milioni di euro. Di Gregorio al posto di Svilar dunque, ma non nella capitale giallorossa.