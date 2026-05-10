Italia ripescata ai Mondiali? L’annuncio UFFICIALE fuga ogni dubbio

di

La presa di posizione ufficiale della FIFA è una vera e propria sentenza rispetto alle ultime voci

Lo scacchiere geopolitico con la guerra in corso tra Iran e Stati Uniti sta calamitando non poche attenzioni mediatiche. Lo scontro ideologico e strategico per il disciplinamento delle sfere di influenza nel Golfo Persico si sta ripercuotendo come una voragine sulla vita di milioni di persone.

Infantino, presidente FIFA
Italia ripescata ai Mondiali? L’annuncio UFFICIALE fuga ogni dubbio (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Ad osservare la vicenda è anche il mondo del calcio, non fosse altro per l’inizio ormai imminente dei Mondiali Usa-Canada-Messico. Rassegna alla quale, è bene ribadirlo, per la terza volta consecutiva non sarà presente l’Italia, sconfitta ai play-off contro la Bosnia.

A chiudere le porte all’ipotesi di un ripescaggio è stato (nuovamente) lo stesso presidente FIFA Gianni Infantino che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha confermato la partecipazione dell’Iran. 

Un annuncio senza se e senza ma che getta acqua sul fuoco e stronca sul nascere un’ipotesi che in realtà non aveva mai preso piede, nonostante le continue tensioni tra Washington e Teheran e la possibile escalation di un conflitto non ancora estirpato. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, quella italiana potrà guardare solo dal televisore le Nazionali più forti del Mondo.